مصر: قطعنا شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نال إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأكد مدبولي في كلمته، خلال فعالية اقتصادية بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، أن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ 3 سنوات، سوقًا موازية للعملة الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، وعجزًا في ميزان المدفوعات.

وبدأت مصر في 2016، تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شمل تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن العديد من السلع الإستراتيجية، وفرض ضرائب وزيادة أخرى.

وأوضح مدبولي، أن البنك المركزي والحكومة، “نفذا برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية”.

وقال رئيس الحكومة، إن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية 44 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ونتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفع التضخم في مصر لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود خلال 2017 عند 34%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 13.8% في يونيو/ حزيران الماضي.

كذلك، صعد الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3% على أساس سنوي في نهاية مارس/ آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار.

وعززت مصر توجهها نحو أسواق الدين منذ 2016، وأصدرت سندات وأذونات أجنبية، واقترضت 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و 1.5 مليار دولار من البنك الدولي.