المغرب يرفع الحظر عن استيراد الدواجن الأمريكية

وافق المغرب على استيراد منتجات الدواجن من الولايات المتحدة، وفق ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، يوم الثلاثاء.

وتوقع الجانبان أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية من الدواجن، بشكل مبدئي، إلى المغرب نحو 10 ملايين دولار، مع نمو في هذا الجانب بمرور الوقت.

وكانت الرباط فرضت سابقًا حظرًا على الدواجن الأمريكية؛ استنادًا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.

من جهتهما، قال الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، إنهما “عملا مع الحكومة المغربية لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأمريكية”.

وقال وزير الزراعة الأمريكي، سوني بيرديو، في بيان، إن “فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.