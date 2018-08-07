الأردن.. أطباء القطاع الحكومي ينفذون إضرابًا جزئيًا ويهددون بالتصعيد

نفذت الكوادر الطبية الأردنية في القطاع الحكومي، يوم الثلاثاء، إضرابًا مؤقتًا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية.

واستمر الإضراب لمدة ساعتين في جميع المراكز الطبية والمستشفيات، إذ بدأ في تمام الساعة العاشرة واستمر حتى الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي.

وقال الطبيب بلال العزام، رئيس اللجنة المنظمة للإضراب: “نسبة المشاركين في الإضراب عالية جدًا، حتى في مستشفى البشير أكبر المستشفيات الحكومية في المملكة”، دون أن يذكر نسبة محددة.

وأضاف أن “المضربين نفذوا وقفات احتجاجية، كل في مكان عمله، وذلك بعد فشل لقاءاتهم بالمعنيين”.

وعن نتيجة الإضراب، أوضح العزام أنه “لا ردود فعل حكومية للآن، وحال عدم الاستجابة، لدينا خطوات تصعيدية سنعلن عنها لاحقًا”.

يذكر أن عدد الأطباء الأردنيين العاملين في القطاع الحكومي يصل لنحو 3 آلاف طبيب، ومن أبرز مطالبهم تحسين برامجهم التدريبية وزيادة الحوافز المالية التي يتقاضونها.