إثيوبيا تشكل مجلسًا استشاريًا لخصخصة الشركات الكبرى

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، عن تشكيل مجلس استشاري لخصخصة عدد من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

وقالت إذاعة “فانا” الإثيوبية الرسمية: إن رئيس الوزراء، أبي أحمد علي، “شكل مجلسًا استشاريًا يضم في عضويته 21 شخصية؛ بهدف إدارة العملية بأقصى قدر من الشفافية والمساءلة”، نقلًا عن فتسوم أرغا، مدير مكتب رئيس الوزراء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاحات اقتصادية في البلد الأفريقي، الذي يتجاوز عدد سكانه مئة مليون نسمة، ويواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم اتخاذها قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل السكك الحديدية، وشركة السكر، وقطاع الاتصالات، والخطوط الجوية، والخطوط البحرية، وبيعها للقطاع الخاص، على أن يكون للحكومة الحصة الأكبر.

ودشن رئيس الوزراء، في يوليو/ تموز الماضي، أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا، وقال أمام البرلمان وقتها: إن “الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد”.

وقال أبي أحمد: إن القرارات التي اتخذها الحزب لخصخصة الشركات ترمي لـ”مواجهة التحديات الاقتصادية”، و”لا يمكن للحكومة احتكار قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يقدم فيها أداءً أفضل”.