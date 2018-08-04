الهند: بدء تطبيق رفع التعريفات الجمركية على سلع أمريكية في سبتمبر

قررت الهند، السبت، البدء في تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية في الـ18 من سبتمبر المقبل، بعد تأجيلها في وقت سابق، في رد على ما يبدو على رفض واشنطن استثناء نيودلهي من تعريفات جمركية جديدة.

وكانت نيودلهي قررت في يونيو الماضي زيادة رسوم الواردات على هذه السلع بنسبة 20 في المئة، منضمّة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين، في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمونيوم المستورد.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في سبتمبر/ أيلول.

وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016، ولكن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند، والذي يبلغ 31 مليار دولار، وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وتعتزم الهند أيضًا فرض رسم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز في أقوي خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة، وفق رويترز.