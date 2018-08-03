تركيا تعتزم إصدار سندات باليوان للمرة الأولى

تعتزم تركيا إصدار سندات مقومة باليوان للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في خطوة تنوع مصادر التمويل، وتسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين أردوغان والدول الغربية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده “تعتزم إصدار سندات مقومة باليوان للمرة الأولى”.

ويدعو أردوغان، منتقد علم الاقتصاد التقليدي والقائل إن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم، لمزيد من التعاون الاقتصادي بين دول الأسواق الناشئة، ويهاجم المستثمرين الغربيين الذين يصفهم بأنهم “جماعة ضغط سعر الفائدة عاقدو العزم على إخضاع تركيا”.