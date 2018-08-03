معدل التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى له خلال 14 عامًا

سجل معدل التضخم في تركيا أعلى مستوى له خلال 14 عامًا، بعد أن ارتفع في شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 0.55 %.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 0.55 % في تموز/يوليو الماضي على أساس شهري.

وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الحكومية أنه تم صعود معدل أسعار المستهلك السنوي في تركيا بنسبة 15.85 %.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، الشهر الماضي، بوتيرة أقل من التوقعات، وإن كان قد سجل أعلى مستوى له خلال أكثر من 14 عامًا في ظل ضعف الليرة التركية.

وذكرت هيئة الإحصاء أن معدل التضخم ارتفع من 15.39 % في حزيران/يونيو الماضي إلى 15.85 % في تموز/يوليو الماضي، فيما توقع محللون اقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى 16.3 % .

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية وحدها بنسبة سنوية تبلغ 19.45 % في تموز/يوليو الماضي، فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 24.21 %.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.55 % من تموز/يونيو إلى حزيران/يوليو الماضيين، وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 9.77 % مقارنة بأرقام كانون الأول/ديسمبر 2017، و15.85% مقارنة بإحصاءات حزيران/يوليو من نفس العام.

وتوقعت الحكومة التركية ارتفاع التضخم بنسبة 14.64% عام 2018.

وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في البلاد قد رفعت أسعار الكهرباء، يوم الثلاثاء الماضي، بنسبة 14 % للاستخدام الصناعي، و 9 % للاستخدام المنزلي اعتبارًا من اليوم الأول من آب/أغسطس الجاري.

كما قالت مصادر إن شركة بوتاش المشغلة لخطوط الأنابيب سترفع سعر الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 % اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وهو ما أثار توقعات بزيادة في أسعار المستهلكين، وضاعف من القلق والمخاوف لدى المواطنين الأتراك، خاصة وأنّ ارتفاع التضخم في تركيا بلغ مستوى قياسيًا جديدًا الشهر الماضي، بالموازاة مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المستهلكين التي وصلت بدورها إلى أعلى معدل لها منذ شهور.

وزادت حدة تراجع الليرة والسندات والأسواق بعد العقوبات الأمريكية حيث تراجعت الليرة لمستوى قياسي، إذ وصل سعر الدولار إلى 5.0808 ليرة، كما تراجع مؤشر الـ 100 ببورصة إسطنبول 2.3 % لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 18%، ما يجعله الأسوأ أداء في العالم، كما ارتفعت عائدات السندات استحقاق عشر سنوات بـ82 نقطة أساس إلى 19.41 وهو أيضًا مستوى قياسي.