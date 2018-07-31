أسعار الذهب تستقر مع ترقب نتائج “الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة

ساهم انخفاض مؤشر الدولار وترقب نتائج “الفيدرالي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة باستقرار أسعار الذهب في تعاملات يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.08%، عند مستوى 94.06.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر، بحلول الساعة الـ 07:32 بتوقيت غرينتش بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، إلى 1230.7 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، عند مستوى 1221.47 دولار للأوقية، دون تغيير عن الجلسة السابقة.

وتشكل الفائدة الأمريكية، ضغوطًا على الذهب، ليستقر عند أدنى مستوياته في عام، مع انتعاش الدولار.

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، مع توقعات برفعها مرة أو مرتين خلال الفترة المتبقية من 2018.

وتراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.24% إلى 15.50 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.01%، إلى 828.54 دولار للأوقية.