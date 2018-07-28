العثماني: نخسر ما بين 5 و7% من الناتج المحلي المغربي بسبب الفساد

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم السبت، إلى بذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في المغرب، مؤكدًا أن بلاده “تخسر ما بين 5 و7% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد”.

وأضاف العثماني، “هذا رقم ضخم، يعني أننا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، للحد من نسبة الفساد في البلاد”. موضحًا أن “الإدارة المغربية في حاجة إلى التطوير، للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال”.

وقال إن “نسبة النمو التي نحققها متوسطة، ونبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، لذلك يجب أن نبذل جهدًا أكبر”.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) سنة 2015، مقارنة مع 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.

وأعلنت الحكومة المغربية خلال تموز/ يوليو الجاري، عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2% إلى 3.6%.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد قال في 19 شباط/ فبراير الماضي، إن النموذج التنموي الذي ينهجه بلاده “لم يعد قادرًا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية”.

ودعا إلى القيام بـ”مراجعة جماعية” تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة رؤية جديدة.