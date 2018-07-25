أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفقان على “تصفير” الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن بلاده والاتحاد الأوروبي اتفقا على “تصفير الرسوم الجمركية” على السلع، باستثناء قطاع السيارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، بالبيت الأبيض، في أول إنفراجة لأزمة الرسوم الجمركية بين الجانبين.

وخلال المؤتمر، الذي لم يُعلن عنه مسبقا ضمن جدول أعمال البيت الأبيض، قال ترامب: “اتفقنا اليوم على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي وافق على شراء الكثير من فول الصويا، وزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة”.

واعتبر ما حدث “يومًا عظيمًا جدًا للتجارة الحرة والنزيهة”.

وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه، بعد أن دخلت الرسوم التي فرضتها واشنطن على الألومنيوم والصلب الأوروبي حيز التنفيذ بداية يونيو/ حزيران الماضي.

وقال ترامب إن “الاتحاد الأوروبي سيصبح زبونًا كبيرًا للغاز الطبيعي المسال للاستعانة به في تنويع مصادر الطاقة بدول الاتحاد”.

وتابع: “لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقة تجارية ثنائية بقيمة تريليون دولار، وهي أكبر علاقة اقتصادية في العالم، ونريد تعزيزها لصالح جميع المواطنين الأمريكيين والأوروبيين”.

وتعهد بإيجاد حل لمسألة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصلب والألومنيوم المستورد من دول الاتحاد الأوروبي.

فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتخفيف من حدة التوترات التجارية.

وأعلن يونكر بدوره أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة وارداته من فول الصويا والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25%) والألومنيوم (10%) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وأغضب هذا الإجراء الأوروبيين؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات مضادة على منتجات أمريكية، أبرزها الجينز.

ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى “المقاومة وعدم الخضوع للابتزاز” من جانب ترامب.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “يجب أن نقف معا، ونبقي على الاتحاد الأوروبي موحدا، وندافع عن أنفسنا بثقة في وجه القيود الجمركية الأمريكية”.

وتطرق ماس لتهديدات ترامب، الثلاثاء، بفرض تعريفات جمركية جديدة على شركاء بلاده قائلا: “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي سيكون مجبرًا في هذه الحالة على اتخاذ إجراءات مضادة (لم يوضحها)”.