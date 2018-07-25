السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية بمصر للعام المالي (2018-2019)

اعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2018 ـ 2019) مستهدفًا نموًا بزيادة قدرها 5.8 % عن العام المالي الماضي.

وجاء تصديق السيسي على الخطة، التي تقع في إطار مخطط حكومي كامل من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 ـ 2019)، و(2021 – 2022).

وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2018 ـ 2019) إلى زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه.

كما تهدف الخطة أيضًا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.8 %.

وكانت المجموعة الاقتصادية بالحكومة قد أعلنت عن إعدادها خطة تنمية اقتصادية لكل إقليم، وخطة تنمية اجتماعية لكل محافظة للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي وإرساء العدالة الاجتماعية.

وتستهدف استراتيجية التطوير الجديدة إفساح مجال أكبر للمواطن في المشاركة المباشرة في إعداد ومتابعة الخطة من خلال تطبيق اللامركزية.