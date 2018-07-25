إيران تلغي رسومًا على شحنات زراعية متجهة من أذربيجان إلى قطر

ألغت إيران، رسومًا كانت مفروضة على الشاحنات التجارية التي تنقل المنتجات الزراعية عبر أراضيها، من أذربيجان إلى قطر.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة “أذرتاج” الأذرية الرسمية للأنباء، على لسان إبراهيم علييف، نائب رئيس جهاز النقل البري في وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا.

وكانت طهران تفرض رسومًا تبلغ 600 دولار أمريكي على كل شاحنة محملة بسلع زراعية، تمر عبر أراضيها إلى قطر.

وقال علييف إن “أذربيجان تصدر المنتجات الزراعية أكثر من المنتجات الأخرى إلى دولة قطر.. ويتم نقل هذه السلع أساسًا عبر إيران”، وفق الأناضول.

وأضاف: “إيران اتخذت قرارًا بشأن إلغاء هذه الرسوم، في الاجتماع الأخير المنعقد للجنة المعنية بين إيران وأذربيجان (لم يحدد موعد انعقاده).