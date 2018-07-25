مصر تطرح “سجائر شعبية” بالأسواق للتغلب على ارتفاع الأسعار

أعلنت أكبر شركة لإنتاج مواد التدخين بمصر، اليوم الأربعاء، طرح نوع جديد من السجائر في الأسواق بأسعار أقل؛ تلبية لرغبات المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستطرح سجائر جديدة باسم “كليوباترا جولدن” بسعر 15.50 جنيه للمستهلك (أقل من دولار واحد) اعتبارًا من اليوم.

وجاء الطرح الجديد من الشركة بعد قيامها بتعديل أسعار منتجاتها في الأسواق الشهر الجاري، بعد رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب المطبقة عليها من قبل الدولة.

وينتظر الشارع المصري منذ عدة أسابيع طرح النوع الجديد من السجائر، والذي أطلق عليه اسم “السجائر الشعبية”.

وأخيرًا عدَّلت الشركة الشرقية للدخان أسعار البيع لبعض المنتجات من أصناف السجائر بنسب تراوحت بين 5.8 إلى 29.4%.

وفي نوفمبر 2017، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تقضي بزيادة ضرائب التبغ ومنتجاته من السجائر.

وشهدت أسعار السجائر زيادتين في مصر أخيرًا، إحداهما كانت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والأخرى في تموز/ يوليو 2017 جرّاء زيادة أسعار مدخلات المنتج.

وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري (2018 / 2019).