السعودية تعتزم بناء مدينة صناعية متكاملة في إقليم كردستان

أعلن مستثمرون سعوديون ورجال أعمال عن رغبتهم في إنشاء مدينة صناعية متكاملة بإقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، عن سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري قوله: “إن قانون الاستثمار في إقليم كردستان يستقطب اهتمام المستثمرين إليه، وقد حضر فريق من أصحاب الأعمال السعوديين في مختلف المجالات كالطاقة، الزراعة، الصناعة، وإنتاج المواد الإنشائية، وعبّر أغلبهم عن الرغبة في بناء مدينة صناعية متكاملة داخل إقليم كردستان، وإنشاء معامل في مدينة أربيل، ليكون ذلك نقطة انطلاق لأعمال مشابهة في عموم محافظات العراق”.

وعلى مدار اليومين الماضيين، عقد وفد من الغرف السعودية ورجال الأعمال واتحاد غرف التجارة والصناعة بإقليم كردستان اجتماعات بحضور عدد من وزراء حكومة إقليم كردستان، إذ وصف رئيس الغرف التجارية السعودية سامي بن عبدالله إقليم كردستان بأنه فرصة هامة للاستثمار.

وقال بن عبدالله، في تصريح صحافي، إن إقليم كردستان يتمتع بخصوصيات مميزة للعمل الاستثماري، وقد بدأنا زيارتنا من منطلق العلاقات السياسية المتينة بين البلدين وبناء على توجيهات جلالة الملك وصاحب السمو ولي عهد المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تشكيل هيئة مشتركة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فيما تم بحث مسألة افتتاح فرع لأحد المصارف السعودية وبدء رحلات جوية بين الإقليم والمملكة.