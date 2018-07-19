السعودية تتعاقد على شراء 5 سفن حربية من “نافانتيا” الإسبانية‎

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة “نافانتيا” الإسبانية، لبناء 5 سفن “أفانتي 2200” الحربية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، سيبدأ بناء السفن خلال فصل الخريف المقبل، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول 2022.

وتم الاتفاق على إنشاء مشروع مشترك في السعودية، لإدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم، وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب، وتطوير البرمجيات والاختبار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية، أحمد الخطيب، إن إنشاء المشروع المشترك مع “نافانتيا”، “سيوطن ما يزيد عن 60% من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، بما في ذلك تركيبها ودمجها”.

ويتضمن العقد كذلك، خدمات أخرى ضمن نطاق التوريد، وهي الدعم اللوجستي المتكامل، والتدريب على التشغيل والصيانة، وتوفير مركز تدريب على نظام إدارة القتال الخاص بالسفن، وأنظمة إدارة المنصات.

و”أفانتي 2200″، هي سفينة متعددة المهام، مصممة خصيصًا للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ، وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى وغيرها من المهام.

وتستهدف رؤية المملكة 2030، توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وبحسب تصريح سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تنفق السعودية 70 مليار دولار سنويًا على استيراد السلاح.

وخصصت السعودية 21.5% من موازنة 2018، للقطاع العسكري بقيمة 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).