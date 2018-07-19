المغرب.. قادة الطائرات يهددون بإضراب جزئي عن العمل

هددت الجمعية المغربية لقادة الطائرات (غير حكومية)، الأربعاء، باتخاذ ما سمَّتها “خطوة تصعيدية”، ممثلة في إضراب جزئي عن العمل، بسبب عدم استجابة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية (حكومية)، لمطالبها.

وطالبت الجمعية أعضاءها (قائدي الطائرات ومساعديهم) في بيان بـ”رفض القيام برحلات خلال أيام العطل الأسبوعية والرسمية ضمن برنامج تصعيد أولي، خصوصًا بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق مع الشركة”.

من جهتها، حذرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، الجمعية، من الإقدام على إضراب عن العمل، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبًا على الشركة.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى “الجمعية المغربية لربابنة الطائرات”، إن “الإضراب سيكون مدمرًا للمؤشرات الاقتصادية للشركة”.

وأضافت أن “الإضراب سيخلق عدم ارتياح لدى عملاء الخطوط الملكية المغربية، ويوسع الخلافات ويضر بصورة المؤسسة”.

والجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أنشئت في 1971، لتمثيل “ربابنة” المغرب، والدفاع عن حقوقهم الجماعية والفردية، والعمل على سلامة النقل الجوي، وتضم حوالي 500 عضو.

ومنذ أشهر، دخلت الجمعية في حوار مع مسؤولي الخطوط الجوية المغربية، من أجل رفع الأجور، والتعويضات السنوية، ومطالب اجتماعية أخرى.