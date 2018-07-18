ترامب: أمريكا قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلًا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرًا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة.

وقال ترامب متحدثًا إلى الصحفيين في البيت الأبيض: إن جلسات طيبة عقدت مع المكسيك ومع الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، مع لوبيز أوبرادور، الذي قال إنه يريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وإن فريقه الانتقالي سيشارك في محادثات نافتا في المستقبل.

وقال ترامب أيضًا إنه سيلتقي مع رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في واشنطن في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو؛ لبحث التوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.