مصر تعلن تصادم 5 سفن في قناة السويس دون تأثر المجرى الملاحي

أعلن نائب رئيس هيئة قناة السويس بمصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، عن تصادم 5 سفن في القطاع الجنوبي من القناة، الأحد الماضي، نافيًا وقوع خسائر في الأرواح أو تأثر حركة الملاحة.

ووصف ربيع في تصريحات صحفية، الحادث بـ”العابر”، مؤكدًا على أن “الملاحة الدولية في القناة مستقرة”، مضيفًا أن “السفن المتضررة تم قطرها إلى منطقة الانتظار في البحيرات المُرّة، جنوبي محافظة الإسماعيلية دون تحديد حجم الأضرار”.

كما شدد ربيع، على أن “قناة السويس، تعد المجرى الأكثر أمنًا بين طرق الملاحة البحرية”.

ومؤخرًا، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات القناة إلى 6 مليارات دولار العام المالي الجاري (2018-2019)، مقابل 5.6 مليار في العام المالي الماضي (2017-2018)، وأن ترتفع إلى 6.4 مليار في العام المالي المقبل (2019-2020).