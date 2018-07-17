بافيت يتبرع بنحو 3.4 مليار دولار لخمس مؤسسات خيرية

تبرع الملياردير وارين بافيت بما قيمته حوالي 3.4 مليار دولار من أسهم شركة بركشاير هاثاواي لخمس مؤسسات خيرية، في أكبر مساهمة من جانب رجل الأعمال ضمن خطته للتبرع بثروته.

وتضمن التبرع السنوي الثالث عشر حوالي 17.7 مليون سهم من الفئة “ب” في بركشاير بقيمة 192 دولارًا للسهم بسعر إغلاق السوق، اليوم الاثنين.

وحصلت مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس على أكبر نصيب من التبرع، بينما حصلت على الباقي مؤسسة بافيت، التي تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة سوزان، ومؤسسات خيرية أخرى يديرها أولاده هاوارد وسوزان وبيتر.

ومنذ عام 2006، قدم بافيت أكثر من 30.9 مليار دولار تبرعات للمؤسسات الخيرية منها حوالي 24,5 مليار دولار لمؤسسة بيل آند ميليندا جيتس.

وكان أكبر تبرع سنوي من جانبه في السابق 3.17 مليار دولار قدمه في عام 2017.

ووفقًا لمجلة فوربس سيصبح بافيت بعد أحدث تبرع له رابع أغنى شخص في العالم بثروة قيمتها 79.2 مليار دولار.