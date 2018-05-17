نيويورك تايمز: قطر تدخل شريكًا مع عائلة كوشنر في “برج نيويورك”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن “صفقة شارفت على الانتهاء” بين قطر وعائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الأول، تقوم فيها هيئة الاستثمار القطرية، من خلال شركة كندية، بإنقاذ عقار متعثر مملوك لعائلة كوشنر .

وفي تقرير نشرته، مساء الخميس، على موقعها الإلكتروني، أفادت الصحيفة بأن والد جاريد كوشنر وصل مرحلة متقدمة في التفاوض مع شركة “بروكفيلد العقارية” الكندية التي تمتلك فيها هيئة الاستثمار القطرية الحكومية ثاني أكبر الحصص.

وتقضي الاتفاقية قيد البحث بأن تدخل الشركة الكندية شريكًا استراتيجيًا تؤول إليه إدارة برج كوشنر الموجود في 666 الجادة الخامسة في نيويورك.

وكانت عائلة كوشنر اشترت هذا العقار قبل 11 سنة بمبلغ 1.8 بليون دولار، لكن عوائد البرج لم تعد الآن تغطي نصف مبلغ الرهن السنوي للعقار.

وقالت “نيويورك تايمز”: إنه “بالرغم من أن جاريد كوشنر نأى بنفسه قانونيًا من البزنيس العائلي منذ دخول البيت الأبيض، إلا أن هذه الصفقة ستزيد من مشاكله السابقة في الحصول على الترخيص الأمني المطلوب لكبار موظفي الإدارة،” وذلك بسبب ما وصفته الصحيفة بتضارب المصالح، كون “الصفقة تعني أن دولة خارجية تتحصل على نفوذ داخل البيت الأبيض”.