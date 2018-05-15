أردوغان يسعى لتشديد قبضته على الاقتصاد التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل.

وساهمت تصريحات أردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” خلال زيارة لبريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن “البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي”.

وتابع: “سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل”.

ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الـ24 من حزيران/ يونيو، وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بانتخابات الرئاسة.

وأيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو/ حزيران.

وقال أردوغان، إن المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية.

وأضاف: “سيحاسبون الرئيس، وبما أنهم سيسألون الرئيس عنها، فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية”.

وتابع: “قد يسبب ذلك انزعاجًا للبعض، لكن علينا فعل ذلك؛ لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين”.

وأكد أردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، قائلًا إن “سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة، كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم”.