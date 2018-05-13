مصر تحدد موعد تسلّم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

تتسلّم مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في حزيران/ يونيو المقبل، بعد التزامها بالشروط الموضوعة من قِبل الصندوق، وفقًا لتقرير لجنة دولية زارت مصر مؤخرًا.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد:”من المتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو المقبل”.

وأوضح الجارحي خلال تصريح تلفزيوني أن مصر “تشهد تحسنًا كبيرًا في تصنيفها الائتماني، بفضل السياسة النقدية التي تسير بشكل جيد، والسيطرة على معدلات التضخم”.

ولفت إلى أن مصر”ما زالت تواجه تحديات كبيرة، منها المحاولات المتواصلة لتخفيض عجز الموازنة، ورفع التصنيف الائتماني، وكلاهما شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي يؤثر على تعديل التصنيف الائتماني، وليس حجم الدين الخارجي، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا ملموسًا في حجم الواردات مقارنة بحجم الصادرات التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا.

وكانت مصر نجحت في الحصول على موافقة الصندوق بإقراضها 12 مليار دولار في العام 2016، ستُصرف لها على 3 سنوات، بعد أن قدّمت للصندوق برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، يشمل: تعديل قانون المبيعات، وسن قوانين ضريبية، وتحرير سعر الصرف، وبرامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، وغيرها.