اجتماع إيراني قطري رفيع في الدوحة هو الأول من نوعه منذ 13 عامًا

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا، في خطوة “تطبيعية” جديدة تضاف إلى مساعي الدولة الخليجية لتعزيز علاقاتها مع إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “ارنا” أن “العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر وذلك بعد توقف دام 13 عامًا”.

ومن المقرر وفق الوكالة الإيرانية، أن تكون اجتماعات اليوم الأحد على مستوى الخبراء، لتكون غدًا الإثنين على المستوى الوزاري.

وأوضحت (ارنا) أن “الوفد الإيراني يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة و المناجم و التجارة محمد رضا فياض”.

ومن المقرر وفق ما صرح به فياض للوكالة الإيرانية، أن تتم في الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، والمتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.

تغانٍ بالتطبيع

وضمنت الوكالة الإيرانية في خبرها، تأكيدًا على جهود الدوحة للتقارب مع إيران، مشددة على لسان مساعد وزير الصناعة و المناجم و التجارة الإيراني، أن العلاقات بين البلدين أخذت منحى جديدًا يمضي نحو مزيدٍ من تعزيز الصلات.

ورغم أن المسؤول الإيراني أِشار إلى ضعف حجم التبادل التجاري مع قطر، إلا أنه استدرك بكشفه عن خطة جديدة لتوسيع التبادل التجاري مع الدولة الخليجية.

وأوضح: “ليس هناك عقبة جادة تعترض تعزيز العلاقات بين البلدين متوقعًا بذلك التوصل إلى نتائج مطلوبة من خلال تنفيذ البرامج المخططة”.

ويأتي ذلك فيما أعرب مسؤولون أمنيون أمريكيون عن قلقهم من ارتباط قطر بعدد من الميليشيات التي ترعاها إيران، واعتبرت واشنطن العديد من هذه المنظمات إرهابية، وذلك وفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية.