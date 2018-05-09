التضخم في دول الخليج يرتفع خلال شهر مارس

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في دول المجلس بنسبة 4.2 بالمئة في مارس/آذار الماضي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلًّا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازاناتها.

ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعًا بلغت نسبته 54.9 بالمئة، والنقل 7.6 بالمئة، والمطاعم والفنادق 6.2 بالمئة.

كذلك، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4 بالمئة، والتعليم 2.8 بالمئة، والصحة 2.6 بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة 2.3 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.2 بالمئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية 1.7 بالمئة، والاتصالات بنسبة 1.5 بالمئة.

في المقابل، انخفضت مجموعة واحدة فقط وهي الملابس والأحذية بنسبة 2 بالمئة.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارًا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات، في حين أجلت باقي الدول تطبيق الضريبة.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.