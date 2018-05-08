بعد إقرار “أسبابه الموجبة”.. قانون الضريبة المُعدَّل يثير اتهامات بـ”الجباية” ضد الحكومة

يقف الأردن على أعتاب “معركة تشريعية” جديدة من أجل تعديل قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، بعد إقرار حكومة هاني الملقي الأسباب الموجبة للمشروع، أمس الاثنين.

ولن يدخل المشروع الذي أطلق عليه قانون “العدالة والإصلاح الضريبيين” حيز التنفيذ حتى يمر بمراحله الدستورية كاملة، لكنّ ما سُرب عنه قبل إقرار “أسبابه الموجبة” من قِبل الحكومة، وما كُشف عنه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس، أثار مخاوف الأردنيين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

ويرى نواب في البرلمان الأردني أن “من شأن إقرار قانون ضريبي جديد أن يوسع قاعدة المشمولين بالضريبة، ولا يأخذ بالاعتبار ارتفاع هامش الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم”، متوعدين برده.

واستعرض المجلس، في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، بنود مشروع القانون، وناقش الآثار الاقتصادية والمالية المأمولة؛ وأوعز بنشره كاملًا عبر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي “التزامًا بأحكام المادة العاشرة من نظام ديوان التشريع والرأي وتعديلاته، وذلك لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله، للحصول على تغذية راجعة واستمرارًا للحوار”.

وعقب الجلسة، عقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والمالية عمر ملحس، مؤتمرًا صحافيًا في دار رئاسة الوزراء بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، للإعلان عن تفاصيل الأسباب الموجبة وبنود مشروع القانون.

“جباية”

وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن مشروع القانون المعدل الجديد، وقالت إنه يهدف إلى “تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيًا، بحيث تكون العقوبات رادعًا لجريمة التهرب الضريبي وللمتهربين ضريبيًا”، رأى خبراء اقتصاديون أنه “سيفتح الباب أمامها لمزيد من الجباية من جيوب المواطنين”.

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق، يوسف القرنة، في تصريح لبرنامج نبض البلد على قناة “رؤيا” المحلية، “عدم وجود حاجة إلى تعديل هذا القانون، كون الحكومة لن تستفيد من الزيادة الضريبة باستثناء مكافحة التهرب الضريبي”.

فيما يقول خبراء آخرون إن “هذه التعديلات ملزمة للحكومة من خلال ما نصت عليه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي”.

تغليظ العقوبات

ووفق مشروع القانون الجديد فإن “المتهرب ضريبيًا سيعاقب بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها، بالحبس لمدة لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين 5 و 20 ألف دينار ولغاية 50 ألف دينار.

وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح ما بين 50 ألف دينار ولغاية 100 ألف دينار، وإذا تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار، لا تقل عقوبة الحبس عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ومن أبرز تعديلات القانون أيضًا أنه “خفض إعفاء الدخل للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار”.

وحدد مشروع القانون نسبة الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بواقع 5% عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى بعد مقدار الدخل المعفى 8 آلاف دينار للفرد، و16 ألف دينار للزوج والزوجة أو المكلف المعيل، و 10% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و 15% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و22% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و 25% عن كل دينار مما تلاها.

ويعفي القانون الحالي الفرد من ضريبة الدخل إذا كان يقل دخله عن 12 ألفًا سنويًا، والعائلة إذا كان دخلها يقل عن 24 ألف دينار سنويًا.

وتؤكد الحكومة أنها “ملتزمة باستمرار الحوار حول مشروع القانون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، وسيستمر الحوار طيلة فترة السير بالمراحل التشريعية وحتى إقراره”.

ووفق مشروع القانون الجديد ستُنشأ دائرة للتحقيقات المالية، بهدف “محاربة جميع أوجه التهرب، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين المتهربين، أو غير الملتزمين بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامة”.

غرامات تأخير

كما أنه سيفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة مالية بنسبة 5% من رصيد الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية، وبحد أقصى 25%، وبما لا يقل عن المبالغ الواردة في القانون المعمول به حاليًا، الذي يفرض غرامة قطعية تبلغ 100 دينار للشخص الطبيعي، و200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، و500 دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة”.

ويلزم المشروع الجديد الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي، كما ألزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه.

نسب الضريبة على القطاعات

كما حدد مشروع القانون نسبة الضريبة على دخل الشخص الاعتباري الخاضع بمقدار 30% عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسية، و 40% عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجارية والخدمية، و15-20% للقطاع الصناعي.