مصر: لا موعد محددًا لرفع الدعم عن المحروقات

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الأحد، إن مصر لم تحدد بعد موعدًا لرفع الدعم عن المحروقات.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش فعالية يعقدها البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي في القاهرة، أنه “لم يتم خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي، الاتفاق على موعد محدد بخصوص رفع الدعم عن المحروقات”.

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية في العام المالي المقبل 2018-2019، خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء 47%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وفي يوم 27 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده لا تعتزم رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري 2017-2018، موضحًا أن برنامج خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال إسماعيل خلال المؤتمر، إن حكومة بلاده “ملتزمة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا مجال لاستخدام المسكنات؛ لضرورة مواجهة التحديات بشكل حاسم”.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الوقت الحالي مناسب؛ كي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

وتزامن تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مسبوقة، ورفع أسعار الفائدة، قبل بدء التراجع فيما بعد، إضافة إلى صعود الدين الخارجي إلى نحو 80 مليار دولار.