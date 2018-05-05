لأول مرة.. ليبيا تستورد 5 آلاف رأس من إبل موريتانيا

اشترت السلطات الليبية من الحكومة الموريتانية أكثر من 5000 رأس من الإبل، لتغطية احتياجات الأسواق الليبية من اللحوم الحمراء.

ونقل موقع “صحراء ميديا” الموريتاني، عن مصادر محلية، قولها إن السلطات الليبية “أوفدت عدة بواخر لحمل أول شحنة من الإبل الموريتانية، ضمن اتفاق مع الحكومة الموريتانية اشترت بموجبه ليبيا حتى الآن 5 آلاف رأس من الإبل”.

وأكدت المصادر، أن البواخر الليبية “رست بالفعل في ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط ، حيث ستبدأ عمليات شحن الإبل المستوردة من موريتانيا لتلبية حاجيات السوق الليبي من اللحوم”.

وقد تم جمع آلاف رؤوس الإبل في مكان واحد لتسهيل عملية تفويجها إلى ميناء نواكشوط، حيث سيتم شحنها على متن البواخر الليبية، وفق المصدر.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية، عن وزارة التجارة الموريتانية، قولها إن “منح الرخصة الأولى من نوعها لتصدير الابل خارج موريتانيا، لصالح رجال أعمال ليبيين، تمت بعد موافقة وزارة البيطرة الموريتانية” مضيفة “أن مدة الرخصة 6 أشهر”.

وجاء شراء ليبيا لهذه الكمية من الإبل، ضمن توجه لحكومة موريتانيا يقضي بتصدير الثروة الحيوانية التي تعد واحدة من روافد الاقتصاد الموريتاني الأساسية، إلى بعض الدول المجاورة لتغطية احتياجاتها من اللحوم.