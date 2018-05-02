“حساب المواطن” السعودي يؤكد موعد صرف الدفعة السادسة من الدعم

أورد برنامج “حساب المواطن” السعودي تذكيرًا حول ميعاد صرف الدفعة السادسة من الدعم، والذي يصادف يوم العاشر من شهر مايو الجاري.

وأكد البرنامج أن الدفعة السادسة ستشمل “مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أبريل”.

وكتب البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تبقى 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة (لشهر مايو) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أبريل”.

تبقى 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة (لشهر مايو) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أبريل. pic.twitter.com/F3pMSd1G4q — حساب المواطن (@citizenaccount) May 2, 2018

وأودع البرنامج الدفعة الخامسة من الدعم، في العاشر من شهر أبريل الفائت، بقيمة بلغت 2.3 مليار ريال، وتم إيداعها في حسابات مستحقي الدعم البنكية.

وحصل نحو “46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل، بمعدل 932 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.”

ويستهدف البرنامج تعويض متوسطي ومنخفضي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار المحروقات، وفرض ضرائب جديدة على السعوديين.