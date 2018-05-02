موديز للتصنيف الائتماني تؤسس مكتبًا في السعودية

كشفت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء في بيان صحفي، أنها أسست مكتبًا لها في العاصمة السعودية الرياض لتوسيع انتشار خدماتها.

وقال محمود توتونجي المدير العام لمكتب موديز في السعودية، “بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال وخططها في التوسع بشكل أكبر ضمن إطار رؤية السعودية 2030، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تصنيفات ائتمانية تطلعية تتسم بالشفافية وذات قدرة تنبؤية”.

ويتركز نشاط موديز في التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر، وتغطي تصنيفاتها وتحليلاتها للديون ما يقرب من 120 دولة.