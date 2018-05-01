أمريكا تؤجل اتخاذ قرار بشأن رسوم الصلب على حلفائها حتى يونيو

أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمونيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو حزيران كما توصل لاتفاق مبدئي مع الأرجنتين واستراليا والبرازيل وذلك حسبما قال مصدر مطلع على القرار يوم الاثنين.

وكان ترامب قد فرض تعريفة قدرها 25% على واردات الصلب 10% على واردات الألمونيوم في مارس آذار ولكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي واستراليا والارجنتين إعفاء مؤقتا. وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإعفاء المؤقت في الساعة 12.01 صباحا(0401 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.