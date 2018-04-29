مصر ستطرح أقل من 49 % من حصة بنك القاهرة في البورصة

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد، إن بلاده ستطرح رأسمال بنك القاهرة (ثالث أكبر بنك حكومي)، في البورصة بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وأوضح عامر في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم، أن نسبة الطرح ستكون أقل من 49 %، وستحتفظ الدولة بحصة حاكمة.

وفي 8 فبراير/ شباط 2017، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه (128 مليون دولار)، وعدد أسهم 562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وجاءت خطوة بنك القاهرة للقيد في البورصة، ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأعلنت الرئاسة المصرية مطلع 2016، عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة المصرية.