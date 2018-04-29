السعودية.. غرامات على الشركات المتأخرة عن سداد “القيمة المضافة”

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، الأحد، أن غرامة عدم تقديم الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، لإقراراتها الضريبية، قد تصل إلى ما يعادل 30 بالمائة من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها.

وقالت الهيئة في بيان، إن غرامة عدم تقديم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لإقراراتها الضريبية تتراوح بين 5 – 25 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5 بالمائة من قيمة الضريبة.

يأتي إعلان الهيئة، تزامنًا مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار)، غدًا الإثنين 30 أبريل/نيسان الجاري.

ومطلع 2018، طبقت السعودية ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي.

وتوقعت وزارة المالية في بيان موازنة 2018، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدًا ماليًا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.