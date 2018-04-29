مصر تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، عن مفاوضات تجري حاليًا مع البنك الدولي لحصول مصر على مليار دولار لإيجاد تمويل كافٍ لإعمار سيناء.

وذكرت الوزيرة المصرية أثناء كلمتها، اليوم الأحد، بمؤتمر “بوتفورلو ايجيبت” 2018، الذي تنظمه شركة المال “جي تي إم” أن تنمية سيناء من أهم مستهدفات الوزارة خلال المرحلة القادمة، وفقًا لخطة الدولة.

وأضافت بقولها: “عقدت اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي والصناديق العربية لإيجاد التمويل اللازم”، مشيرة إلى أنّ “تلك الصناديق تدعم سيناء في الوقت الحالي”.

وأكدت أنّ “إعمار وتنمية سيناء سيضم منطقة متكاملة تشمل كافة القطاعات، ومنها إقامة فصول تعليمية مناسبة وعدد من محطات تحلية المياه إلى جانب توفير الخدمات والبنية الأساسية، حيث من المقرر عقد اجتماعات مع مؤسسات الدولة المعنية لسرعة تنفيذ المشروعات”.

وتعاني سيناء المصرية خاصة شمال سيناء من وجود التنظيمات والعناصر الإرهابية التي ظهرت بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث تقوم القوات المسلحة والشرطة بجهود مضنية للقضاء على تلك العناصر، كان آخرها إعلان الجيش المصري عن “العملية الشاملة سيناء 2018” لتطهير سيناء.

ويشدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دائمًا على حتمية الاهتمام بسيناء المصرية، لعل آخرها إبراز مشروعات الدولة بها خلال الفترة الماضية وخطتها للمرحلة المقبلة، وكان آخرها تصريحاته أمس السبت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور شيوخ وقيادات قبائل سيناوية.