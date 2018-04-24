ترامب: هناك فرصة جيدة جدًا لاتفاق التجارة بين واشنطن وبكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، “إن الولايات المتحدة ستتوصل على الأرجح إلى اتفاق للتجارة مع الصين، وإن مسؤولين من الجانبين سيجرون مفاوضات خلال أيام قليلة”.

وتابع ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين قائلًا: “الصين جادة جدًا ونحن جادون جدًا”، مضيفًا أن منوتشين سيتوجه إلى الصين ضمن وفد بناءً على طلب بكين. وقال: “لدينا فرصة جيدة جدًا لإبرام اتفاق”.

وأكد ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات جادة بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفًا أن “العلاقات التجارية الأمريكية الفرنسية جيدة للغاية”.

وأضاف قائلًا: “أفضّل التعامل مع فرنسا”. مؤكدًا أن “المفاوضات مع المكسيك وكندا حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) تمضي بشكل جيد”.

وفي وقت سابق، قالت الصين إنها سترحب بزيارة سيقوم بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي يسعى إلى حل نزاع تجاري حاد بين أكبر اقتصاديْن في العالم، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات صينية.