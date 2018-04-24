قناة السويس تحقق إيرادات بقيمة 15.7مليار جنيه خلال شهرين

قناة السويس تحقق إيرادات بقيمة 15.7مليار جنيه خلال شهرين

المصدر: محمود سمير - إرم نيوز

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات قناة السويس قفزت خلال شهري يناير/ وفبراير الماضي إلى رقم جديد من نوعه، بوصولها إلى 15.7 مليار جنيه.

وأوضح الجهاز أن الإيرادات حققت نسبة زيادة بنحو 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيها الإيرادات 13.7 مليار جنيه.

وبيّن أن هيئة قناة السويس حققت خلال شهر يناير إيرادات بقيمة 8 مليارات جنيه، فيما حققت في فبراير 7.7 مليار جنيه.

ولفت إلى أن عدد السفن العابرة للقناة خلال فبراير الماضي بلغ 990 سفينة، و329 ناقلة للبترول، بحمولة إجمالية بلغ حجمها 83.5 مليون طن.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً