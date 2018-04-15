مصر تكشف عن زيادة “غير مسبوقة” في تاريخ الاستثمار

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، عن “مؤشرات إيجابية غير مسبوقة” في تاريخ الاستثمار بالبلاد، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى التي عكفت الحكومة على تنفيذها.

وقالت السعيد خلال كلمة ألقتها أمام مجلس النواب، إن “ثمة زيادة غير مسبوقة في تاريخ الاستثمار الذي تعتمد الحكومة على 66% منه كمحرك أساس للنمو”، مبينة أن “حجم الاستثمارات ارتفع خلال 2018 إلى 46%، وهي زيادة غير مسبوقة”.

وأفادت بأن “الخطة التنموية الحكومية متوسطة المدى، تستهدف تحقيق معدلات نمو في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تتجاوز 11% في مشروعات البناء، إضافة إلى أنها تتضمن مراعاة زيادة حجم الأعمال من 62 مليار جنيه إلى 125 مليار جنيه”.

وذكرت أن “الخطة تستهدف استزراع 10.5 مليون فدان خلال عامي 2018 /2019، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية مع التوسع في زراعتها”.

وأوضحت أن “خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، تتضمن ترشيد استهلاك المياه من خلال العديد من المشروعات، إضافة إلى عدة بنود لتحسين وتطوير قطاع الأعمال العام”.

وكانت وزيرة الاستثمار أعلنت في وقت سابق، عن الانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن أكثر من 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات وموانئ ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، طرحتها أمام المستثمرين الأجانب.

وأقرت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، عدة برامج تنموية وتشريعات قانونية، بهدف إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، والتوسع في القطاعات الصناعية التي تهدف من ورائها إلى التقليل من الموازنة الاستيرادية وحل مشكلة العملة الأجنبية.