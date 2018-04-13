تصنيف إيران في قائمة البلدان الأكثر خطورة على التجارة العالمية

صنّفت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، «كوفاس»، إيران في قائمة البلدان الأكثر خطورة في العالم على التجارة، في تقييمها للجديد لسلامة رأس المال والتجارة في مختلف البلدان للربع الأول من عام 2018، حسب موقع “إيران نيوز”.

وتعتبر «كوفاس» واحدة من أهم المنظمات في تقييم المخاطر وسلامة التداول التجاري والاستثمار في العالم حیث تستند أنشطة الشركات الكبيرة والبنوك العالمية الضخمة على تقييماتها سنوياً.

وتُظهر خريطة تقييم “كوفاس” لمخاطر وأمن رأس المال والتجارة في مختلف بلدان العالم للربع الأول من عام 2018، “أن إيران من بين البلدان التي تقدر التهديدات فيها ضد رأس المال والتجارة الخارجية على مستوى عال”.

ويفيد تقرير “كوفاس” بأن الدول التي صنفت في قائمة البلدان الأكثر الخطورة على سلامة رأس المال والأعمال مثل ايران، تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية عدة حيث تجعلها غير قادرة على تلبية مطالب التجار والمستثمرين.

وصنفت الشركة الفرنسية للتأمين التجارة الخارجية “كوفاس” ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا وزيمباوي وكوريا الشمالية أيضا في قائمة البلدان الأكثر خطورة على سلامة التجارة ورأس المال في العالم.

وتعاني إيران من الركود والشلل الاقتصادي جراء أزمتها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي الذي أدى إلى عقوبات مشددة إبان حكم أحمدي نجاد ما زالت تبعاتها باقية حتى الآن.