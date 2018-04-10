الصين تشكو أمريكا لدى منظمة التجارة العالمية

المصدر: ا ف ب

قدمت الصين شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، احتجاجًا على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم، وفق وثيقة نشرتها المنظمة الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة أن بكين قدمت الشكوى في الخامس من نيسان/ أبريل، وطلبت فيها عمليًا بدء مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة، فيما يخص بعض التدابير التي تطال منتجات الفولاذ والألمنيوم.

وتعتبر المشاورات المرحلة الأولى من عملية تسوية النزاعات التجارية التي تحضرها منظمة التجارة العالمية، وقد تستمر هذه العملية على مدى سنوات.

وأشارت الوثيقة إلى أن “الصين تنتظر رد الولايات المتحدة على الطلب المقدم وتأمل أن يتم تحديد موعد ومكان مقبولين من الطرفين لإجراء المشاورات”.

وبحسب الوثيقة، تذكر الصين بأن “الولايات المتحدة فرضت رسوم استيراد إضافية تبلغ 25% و10% تواليًاعلى بعض منتجات الفولاذ وبعض منتجات الالمنيوم، التي يتم استيرادها من كل الدول باستثناء كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل والاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من 23 آذار/مارس 2018”.

وأشارت الصين الى أن “رئيس الولايات المتحدة يبحث في تعديلات جديدة على رسوم الاستيراد الإضافية أو وسائل أخرى أو تطبيق نظام الحصص”.

وتُعتبر هذه الاجراءات مناقضة لقواعد منظمة التجارة العالمية بحسب بكين التي تشير إلى أن “التدابير المتخذة لا تتوافق مع التزامات الولايات المتحدة”.

وفي الخامس من نيسان/أبريل، رفعت بكين شكوى أولى إلى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين في مختلف القطاعات ومنها الآلات والإلكترونيات المصنّعة في الصين.