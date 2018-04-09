الحكومة الإيرانية تفشل في السيطرة على تدهور العملة المحلية

اعترف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الإثنين، بفشل حكومة بلاده في السيطرة على انهيار العملة المحلية (التومان) أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن “الحكومة تتقبّل جميع الانتقادات التي توجه لها في هذا الإطار”.

وقال نوبخت للصحفيين تعليقًا على هبوط قيمة التومان: “نتقبّل الانتقادات الموجهة ضدنا وفشلنا في السيطرة على سوق سعر الصرف الأجنبي؛ وعلى زملائي بذل الجهود اللازمة للسيطرة على سوق العملات”.

وأشار نوبخت إلى أن “رئيس البنك المركزي مطالب بتحسين وضع العملة المحلية، ونحن نرى أن هذه الحالة ليست جيدة، وخلافًا لرغبتنا، فإننا بالحكومة فشلنا بالسيطرة على سعر سوق الصرف”.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم بالعاصمة طهران 6 آلاف تومان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رسمية، وهذا أول انهيار للعملة بهذا الحجم في عهد الرئيس حسن روحاني.

كما انطلقت حملة شعبية في إيران تحت وسم هاشتاغ (لا_أشتري_دولار) بعد خروج أسعار العملات الأجنبية عن السيطرة.

وفي سياق متصل، قالت النائب في البرلمان الإيراني بَروانة مافي، تعليقًا على انهيار التومان إن “على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقية لوقف هذا التراجع؛ وإلا فإن البرلمان سيتخذ قرارات حازمة بهذا الخصوص”.

وانعكس ارتفاع الأسعار سلبًا على الإيرانيين، إذ اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على الدولار أمام محلات الصرافة وسط تزايد الشكوك حول مستقبل الاقتصاد في ظل المخاوف المتزايدة من عودة العقوبات.