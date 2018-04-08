إيداع “حساب المواطن” السعودي للدفعة الخامسة.. موعد الصرف ومستحقو الدعم 

من المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة من الدعم المقدم من برنامج “حساب المواطن” السعودي، يوم الثلاثاء المقبل المصادف للعاشر من شهر أبريل الجاري.

وستشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس”.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن “إدارة البرنامج تعمل على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات”.

وخصصت السعودية في موازنة 2018 نحو 32.4 مليار ريال (8.64) مليار دولار لبرنامج حساب المواطن.

ويتلقى الفرد السعودي المستحق للدعم وسطيًا نحو 300 ريال سعودي، كما أن الأسرة الواحدة تتلقى وسطيًا نحو 935 ريالًا سعوديًا.

وشملت الدفعة الرابعة من “حساب المواطن” قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادة الحاصلة في أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة في السعودية.