بسبب أردوغان.. الليرة التركية في الحضيض

هبطت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ينتاب القلق فيه المستثمرين إزاء ما أُثير بشأن انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان للسياسة النقدية، واستمرار نشر تقارير حول جهود حكومية لخفض أسعار الفائدة.

ولامست الليرة أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.0615 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تتعافى قليلًا ليجري تداولها عند 4.0595 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

وذكرت صحيفة “حرّيت”، أنه بناء على أوامر أردوغان فإن العمل جارٍ على حزمة من الإجراءات الهادفة لخفض أسعار الفائدة والتي قد تتضمن أيضًا تخفيضات ضريبية.