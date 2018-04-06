الصين ردًّا على ترامب: مستعدون لدفع “أي ثمن” في الحرب التجارية

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها مستعدة لدفع “أي ثمن” في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: “إذا تجاهل الجانب الأمريكي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن”.

وأضافت: “لا نريد حربًا تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض حرب”.

واصدر ترامب تعليمات لمسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين “في ضوء رد الصين غير العادل” في مواجهة خطوات جمركية أمريكية سابقة.

وقال بيان صادر أمس الخميس إن الممثل التجاري الأمريكي خلص إلى أن الصين “انتهجت مرارا ممارسات تمكنها من الحصول على الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير عادل”.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد.

وقال ترامب إنه سيفرض رسومًا كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما يمكن أن يشمل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأمريكية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والألمنيوم المدوّر، والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة الثلاثاء قائمة سلع بقيمة 5 مليارات دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية أمريكية.

وفي خطاب له الخميس، قال ترامب: “في ضوء رد الصين غير العادل وجهت تعليمات لمسؤولي التجارة للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته 100 مليار دولار ستكون مناسبة”.