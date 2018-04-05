“حساب المواطن” السعودي يؤكد ميعاد صرف الدفعة الخامسة من الدعم

أكد برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم الخميس، على موعد صرف الدفعة الخامسة من برنامج الدعم والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم، العاشر من شهر أبريل الجاري.

وذكر البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس”.

تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس. pic.twitter.com/ZM1m0muD1U — حساب المواطن (@citizenaccount) April 5, 2018

وجرت العادة أن يصرف البرنامج في العاشر من كل شهر دفعة جديدة من الدعم، وإذا صادف ذلك الموعد يوم عطلة رسمي فيتم صرف الدفعة في 9 أو 11 من الشهر المعني.

وأكد البرنامج أن الدفعة الخامسة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة والذين لم يطرأ تغيير على حالتهم وكذلك المستحقين الذين سجلوا في البرنامج حتى تاريخ 11 مارس الفائت.

وشملت الدفعة الرابعة من “حساب المواطن” قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

ويتلقى الفرد السعودي المستحق للدعم وسطيًا نحو 300 ريال سعودي، كما أن الأسرة الواحدة تتلقى وسطيًا نحو 935 ريالًا سعوديًا.

ويتم صرف الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والرواتب التي يتقاضونها.

ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادة الحاصلة في أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة في السعودية.

وخصصت السعودية في موازنة 2018 نحو 32.4 مليار ريال (8.64) مليار دولار لبرنامج حساب المواطن.