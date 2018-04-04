الصين تعلن رسوما إضافية على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أمريكية من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى.

وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ 50 مليار دولار في 2017.

وقالت وزارة المالية إن رسوما إضافية ستُفرض على منتجات مثل الويسكي والسيجار والتبغ وبعض أنواع لحوم الأبقار والزيوت والبروبان ومنتجات بلاستيكية أخرى.

وأضافت أن الرسوم الجديدة ستُفرض أيضا على عصير البرتقال الأمريكي وبعض منتجات الذرة السكرية والقطن وبعض أنواع القمح إضافة إلى الشاحنات وبعض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات كهربائية محددة.