تعليق الرحلات الجوية بمطار سيئون في حضرموت بسبب إضراب الموظفين

أعلن مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته بداية من غد الأربعاء، على خلفية إعلان الموظفين إضرابًا كليًا للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

وقال مدير عام المطار، المهندس حسن الكثيري، إن “المطار وجه رسالة إلى شركات الطيران يعلمها فيها بتعليق خدمات المطار، وعدم قدرته على استقبال الرحلات، ابتداءً من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر”.

وأرجع تعليق الرحلات إلى “تعنت النقابة العمالية في مطار سيئون الدولي، ورفضها الرجوع عن قرار الإضراب الكلي غدًا الأربعاء”.

وكانت النقابة العمالية في المطار قررت، الأحد الماضي، بدء إضراب جزئي عن العمل مدة ساعتين، استمر حتى اليوم، يليه إضراب كلي، بداية من الغد، بحسب بيان لها.

وأضافت النقابة أن الإضراب الكلي سيستمر حتى تلبية جميع المطالب، المتمثلة في مستحقات مالية متعثرة ومتوقفة منذ قرابة عامين ونصف.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، يوم 26 آذار/مارس 2015، تعطلت جميع المطارات، إلا أن مطار سيئون، الواقع في مدينة تحمل الاسم نفسه، ظل الشريان الوحيد لليمنيين للسفر جوًا، قبل أن يستأنف مطار عدن الدولي عمله، وإن ظل العمل فيه متعثرًا من حين إلى آخر؛ جراء الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة.

ويرجع عدم انقطاع العمل في مطار سيئون، خلال الفترة الماضية إلى بقاء المدينة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وبعيدًا عن الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.

وضاعف مطار سيئون الدولي خلال العام الماضي عدد مسافريه بنسبة 100%، مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ عدد المسافرين أكثر من 113 ألف مسافر، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية الواصلة والمغادرة قرابة ألف رحلة.