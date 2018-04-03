انخفاض أرباح شركات الأسمنت السعودية في ظل تباطؤ المشاريع الإنشائية

هوت أرباح شركات الأسمنت في السعودية بأكثر من 50% العام الماضي نتيجة انخفاض المبيعات بسبب تباطؤ قطاع الإنشاءات المحلي.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة “اليوم” السعودية، الثلاثاء، أن إجمالي الأرباح الصافية لشركات الأسمنت الرئيسية البالغ عددها 14 شركة، بلغ نحو2.09 مليار ريال عام 2017 مقابل 4.49 مليار ريال عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 53%.

وجاء في التقرير أن 11 شركة سجلت انخفاضًا في أرباحها الصافية العام الماضي في حين تحولت أرباح شركتين إلى خسائر وسجلت شركة واحدة تحولًا من خسائر عام 2016 إلى أرباح العام الماضي.

وكانت شركة الراجحي المالية أشارت في تقرير لها إلى أن شركات الأسمنت في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، خفضت إنتاجها بسبب هبوط المبيعات على الرغم من قرار الحكومة رفع الحظر عن التصدير الذي استمر لعدة سنوات بسبب فورة المشاريع.

وأوضح التقرير أن انخفاض المبيعات كان نتيجة تراجع قطاع الإنشاءات في المملكة خلال عام 2017، بعد أن شهد ازدهارًا في السنوات الماضية.

وأظهر تقرير لشركة “اسمنت اليمامة” أن مبيعات شركات الأسمنت السعودية تراجعت بنسبة 11% إلى 3.6 مليون طن في شباط/ فبراير الماضي مقابل 4.09 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي في حين كان هناك هبوط بنسبة 15% في كانون الثاني/ يناير الماضي على أساس سنوي.

وأدى انخفاض المبيعات إلى ارتفاع مخزون الأسمنت في المملكة بنحو 23% إلى حوالي 35.2 مليون طن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي يشكل نحو 75% من إجمالي إنتاج الأسمنت خلال العام الماضي.

كما دفع تراجع نشاط المشاريع الإنشائية بشركات الأسمنت السعودية إلى خفض الإنتاج بحوالي 25% الى 3.2 مليون طن في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما قالت بعض الشركات إنها أجلت خطط توسعة الطاقة الإنتاجية.

وبلغ إجمالي إنتاج شركات الأسمنت السعودية حوالي 47 مليون طن عام 2017 وهو أقل مستوى لها في السنوات السبع الماضية عندما بلغ إجمالي حجم الإنتاج نحو 380 مليون طن وهو أعلى مستوى إنتاج في العالم العربي.