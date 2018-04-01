تقرير فرنسي: زيت الزيتون التونسي يحتوي على مواد كيميائية

كشفت منظمة الدفاع عن المستهلك الفرنسية، أن نتائج اختبارات قامت بها في الآونة الأخيرة، أثبتت احتواء زيت الزيتون التونسي على مواد كيميائية.

وأجرت منظّمة الدفاع عن المستهلك الفرنسية، اختبارًا حول 74 منتجًا غذائيًا بيولوجيًا، بينها الأرز والسكر والقهوة والعسل وزيت الزيتون لمعرفة ما إذا كانت خالية من المواد الكيميائية أم لا، بحسب ما ذكره موقع “20 دقيقة” الفرنسي واسع الانتشار.

وأوضح الموقع، في تقرير له نشر الأحد، أن “نتائج اختبارات المنظّمة كانت مطمئنة عمومًا وأثبتت احتواء هذه المنتجات على 10% من كميات “غير مرضية من المواد الكيميائية”، مشيرًا إلى أنّ زيت الزيتون البيولوجي التونسي كان الأكثر تلوّثًا باعتبار أنه ثبت احتواؤه على نسب من الهيدروكربونات ومبيدات الحشرات.

وأضاف أن اختبارًا شمل 11 علامة تجارية لزيت الزيتون التونسي أظهر احتواء 5 منها على بقايا مبيدات حشرات و6 أخرى على آثار مواد بلاستيكية وهيدروكربونات، لافتًا إلى إمكانية أن تكون تلك المواد ناجمة عن عدم تنظيف الآلات المستعملة في إنتاج الزيت.

و دعا الموقع، منظّمة الدفاع عن المستهلك الفرنسية إلى تشديد قوانين حفظ الصحّة بكرّاس شروط توريد المنتجات التي يتمّ ختمها على أنها “بيولوجية”، رغم أن أغلب المنتجات التي تمّ اختبارها لم تتعد مخلّفات المواد الكيميائية بها الحدود القصوى المسموح بها.

يُذكر أنّ صادرات تونس من زيت الزيتون للعام الماضي ارتفعت بنسبة 6% وأن تونس توّجت بخمس ميداليات في مسابقة “لوس أنجلس الدولية لزيت الزيتون المُمتاز” في دورتها الـ19 التي انتظمت في شباط/فيفري الماضي وتنافست فيها أكثر من 20 دولة.

وبلغ الإنتاج التونسي من زيت الزيتون، خلال الموسم الماضي، نحو 350 ألف طن، لتحتل تونس بهذا الإنتاج المرتبة الثانية على مستوى العالم، بينما احتلت المرتبة الأولى عالميًا بتصديرها 311 ألف طن.