الحكومة العراقية توافق على زيادة إنتاج النفط الخام     

قال بيان حكومي إن مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم الأحد، على خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في البلاد، إلى 6.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2022.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد قال في يناير كانون الثاني، إن الطاقة الإنتاجية الحالية تقارب خمسة ملايين برميل يوميًا.

ينتج العراق أكثر من 4.4 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوًا، وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا، لخفض الإمدادات لتعزيز أسعار الخام.

ويخطط العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، لترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 11 منطقة امتياز جديدة في 15 نيسان أبريل.

وتعتمد الحكومة العراقية على القطاع في جني أكثر من 90% من إيراداتها.