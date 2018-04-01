“حساب المواطن” السعودي يصدر نتائج الأهلية للدفعة الخامسة

أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدفعة الخامسة من دعم البرنامج الحكومي للمسجلين في منصته الإلكترونية، والتي سيتم صرفها للمستحقين منهم في 10 نيسان/أبريل الجاري.

وقال البرنامج، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة الخامسة (لشهر أبريل) في #حساب_المواطن، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط http://ca.gov.sa “.

صدرت نتائج الأهلية للدورة الخامسة (لشهر أبريل) في #حساب_المواطن، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/64vq1Zkhjv — حساب المواطن (@citizenaccount) April 1, 2018

وتشمل نتائج الأهلية التي صدرت، كل من سجل في البرنامج قبل تاريخ 11 آذار/مارس الماضي، في حين سيدرس البرنامج أهلية من سجل بعد ذلك التاريخ للدفعة السادسة من البرنامج، والتي سيتم صرفها في 10 أيار/مايو المقبل.

وترتبط الأهلية في البرنامج بشروط محددة، وهي أن يثبت المسجل في البرنامج أنه سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة بشكل دائم، ويكشف عن دخله الشهري، وعدد أفراد أسرته، وأعمارهم، ويقدم وثائق تثبت صحة تلك المعلومات.

وفي حال استكمل المسجل تلك الشروط، يصبح مؤهلًا للدعم، سواء في الدفعة المقبلة من البرنامج أو التي تليها، كون البرنامج يحدد مواعيد للأهلية في كل دفعة يتم صرفها شهريًا.

ولكن المؤهل للدعم غير مستحق له بالضرورة، أي أنه قد لا يكون مستحقًا للدعم في الدفعة المقبلة، في حين قد يصبح مستحقًا للدعم في الدفعة التي تليها أو التي بعدها؛ بسبب تغييرات خاصة به أو تغييرات في آلية تحديد الدعم.

وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المؤهل للدعم وغير المستحق له، قد يصبح مستحقًا فور زيادة عدد أفراد أسرته، أو تجاوز أحدهم سن 18 عامًا، أو انخفاض دخله الشهري، كما يصبح مستحقًا إذا ما غيّر البرنامج آليته الخاصة باحتساب الدعم، والتي تجري كل ثلاثة أشهر.

ويتسم عمل البرنامج بعدم الثبات والتغيير المستمر، بحيث تتغير مبالغ الدعم للمستحقين من شهر لآخر، فيما لو تغيرت مداخيلهم الشهرية، أو حدثت تغييرات في أسرهم بالزيادة أو النقصان في العدد والسن.

ويصرف البرنامج الحكومي شهريًا للمستحقين مبالغ دعم لنحو 11 مليون مواطن سعودي، تبدأ من مبلغ 300 ريال للفرد ونحو ألف ريال للأسر المستحقة.

ويعتمد البرنامج، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.