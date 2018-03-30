بريطانيا تتوقع توافد أكثر من 100 ألف سائح لحضور زفاف الأمير هاري‎

المصدر: ا ف ب

توقّعت السلطات البريطانية أن يجذب زفاف الأمير هاري وخطيبته ميغن ماركل، مئة ألف سائح إلى جوار قصر ويندسور، حيث سيقام الحفل في أيار/مايو المقبل.

وقالت الشرطة المحلية في بيان: “هذا الاحتفال الوطني سيجذب أكثر من مئة ألف شخص من العالم كلّه إلى ويندسور”، الواقعة على بعد 30 كيلومترًا غرب لندن.

وتحدّثت الشرطة عن اتخاذ إجراءات أمنية من وضع حواجز وتفتيش وتنظيم دوريات في الشوارع والمحطات والقطارات.

وتبدأ مراسم الزفاف ظهر التاسع عشر من أيار/مايو في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور، وسيقوم هاري وميغن بعد انتهاء مراسم الزفاف بجولة في المدينة في عربة تجرها جياد.

وقالت الشرطة: “أي شيء يمكن أن يشكّل خطرًا على العامّة سيُصادر”.

وبدأت معرفة الأمير هاري بميغن ماركل في تموز/يوليو 2016 وهما يقيمان حاليًا في أحد أجنحة قصر كنسينغتون، حيث يعيش أيضًا الأمير وليام وعائلته.

والأمير هاري هو حفيد الملكة إليزابيث، والخامس في ترتيب خلافة العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام وابن وابنة هذا الأخير جورج وشارلوت.

وسيصبح سادسًا مع ولادة الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت في نيسان/أبريل.